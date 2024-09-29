أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقرير حول حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، عن سقوط "9 شهداء و41 مصابا نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة".

وأكدت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 41,595 شهيدا و96,251 مصابا منذ 7 تشرين الأول".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.