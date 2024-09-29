أعلنت أجهزة الإنقاذ الأوكرانية "إصابة 13 شخصا على الأقل نتيجة قصف روسي على مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا".

واشارت في بيان الى أن "عاصمة المنطقة تعرضت لعدة غارات جوية واسعة النطاق فجرا"، مشيرة إلى أن "مبنى وستة منازل تقع في مناطق متفرقة من المدينة تعرضت لدمار كبير".

وأوضحت أن "42 من عناصر الإنقاذ يتواجدون في الموقع لمساعدة أي شخص محاصر تحت الأنقاض".

وأعلنت في وقت لاحق في بيان منفصل أن "عدد المصابين ارتفع إلى 13 شخصا بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عاما".