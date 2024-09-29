عاجل: انتشال جثة حسن نصر الله من موقع الضربة بالضاحية الجنوبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نقلت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، عن مصدرين تأكيدهما انتشال جثة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، من موقع الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أودت بحياته.

وأكد مصدر طبي وآخر أمني لـ”رويترز” أنه تم انتشال جثة نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية وأنها سليمة، وفق “العربية”.

ولم يذكر بيان حزب الله الذي أكد مقتل نصر الله، أمس السبت، كيف قُتل أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.

وقُتل نصرالله في سلسلة غارات شنتها إسرائيل على عدة مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة، وتم تأكيد وفاته، أمس السبت.

وأثار إعلان حزب الله مقتل أمينه العام حالة من الغضب في أوساط مناصريه وقلقاً في لبنان.

وأعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي لثلاثة أيام بدءًا من الاثنين على نصرالله.

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