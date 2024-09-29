النشرة: الطائرات الاسرائيلية نفذت غارة على عين الدلب وأنصار وزوطر والبازورية والدوير

افاد مراسل النشرة في صيدا، بان "الطائرات الحربية الاسرائيلية نفذت بلدة غارة على عين الدلب - شرق صيدا ومعلومات عن إصابات". كما افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "غارات على بلدات أنصار، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، والبازورية، الدوير، عربصاليم وجرجوع.

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