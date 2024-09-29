إذاعة الجيش الإسرائيلي: المستهدف بالهجوم على الضاحية هو قائد الوحدة المسؤولة عن مختبرات المتفجرات والصواريخ

اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى أن "المستهدف بالهجوم على الضاحية هو قائد الوحدة المسؤولة عن مختبرات المتفجرات والصواريخ".

وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مصدر عسكري، بـ"أنّنا نفّذنا عمليّة اغتيال لقيادي في "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، ونتحقّق من مصيره".

وكان قد شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً عنيفةً على منطقة الغبيري في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، وارتفعت سحب الدّخان من المكان، في ظلّ تحليق للطّيران الحربي على علو منخفض في الأجواء.