الجيش الأميركي يقتل عشرات العناصر الإرهابية في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت القيادة المركزية الأميركية إن الولايات المتحدة نفذت ضربتين هذا الشهر مما أسفر عن مقتل 37 "عنصرا إرهابيا" بينهم عدد من كبار قيادات تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في سوريا.

وأضافت، في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الضربتين نفذتا في 16 و24 سبتمبر الجاري وقالت إنه لا توجد مؤشرات على إصابة أي مدنيين في أي من الضربتين.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية، في البيان، أن الضربة التي نفذت في 24 سبتمبر قتلت تسعة "عناصر إرهابيين" بينهم زعيم كبير في تنظيم متشدد في شمال غرب سوريا، بينما أدت ضربة في 16 سبتمبر على معسكر تدريب لتنظيم داعش الإرهابي إلى مقتل 28 عنصرا على الأقل، بينهم أربعة من كبار القادة على الأقل.