شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كتلة الحوار: جهود "حياة كريمة" تسهم فى توفير احتياجات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

ثمن عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، إطلاق مؤسسة حياة كريمة، بالاشتراك مع شركة القيصر لبيع اللحوم البلدي والمجمدة، افتتاح منافذ بيع اللحوم المدعمة للجمهور وذلك بأسعار خاصة مميزة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، هو أحد رؤية المبادرة الرئاسية من أجل توفير الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين والتصدي لجشع التجار، مؤكدا أن المبادرة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لتكون بمثابة بشرى سارة للجميع ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.

وأضاف زيدان، أن حياة كريمة مبادرة رئاسية رسخت لعمل الشباب المتطوع، وتوطين أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى إيجاد تدخلات نحو أحد أهم القضايا المجتمعية والمتمثلة في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجا في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة.

وقال عادل زيدان، إن أزمة ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية في الأسواق، يحتاج من الحكومة القيام بعدد من الإجراءات العاجلة للعمل على خفض أسعارها، لا سيما وأن الخريطة الزراعية في مصر تحتاج لمزيد من إعادة ترتيب الأولويات فيها، فضلا عن ضرورة سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك المحلي.

وأكد زيدان، أن الحكومة يجب أن تضع خططا زراعية محكمة تضمن التوازن بين العرض والطلب، بما يتضمن دعم زراعة المحاصيل الأساسية مثل الطماطم في الأوقات المناسبة من السنة وتوزيع زراعتها في مختلف المناطق الجغرافية، لتجنب نقص المحاصيل في أوقات معينة، فضلا عن ضرورة استكمال تقديم الدعم المالي والتقني للمزارعين، بما في ذلك توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مدعومة أو تقديم قروض ميسرة.

