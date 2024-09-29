"النشرة": مجزرة جديدة في غارة على منازل في حي البساتين في بعلبك ومناشدات لإسعاف المصابين

افاد مراسل "النشرة"، في بعلبك، عن "مجزرة جديدة في غارة على منازل في حي البساتين في بعلبك، ومناشدات للدفاع المدني والصليب الأحمر من أجل التوجه إلى المنطقة وإسعاف المصابين".

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