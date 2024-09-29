"النشرة": فرار نحو 136 سجينًا من سجن جزين والقوى الأمنية تلاحقهم

أفادر مراسل "النشرة" بـ"فرار نحو 136 سجينًا من سجن جزين، وتقوم القوى الأمنيّة بملاحقتهم، وقد تمكّنت حتّى الآن من إلقاء القبض على عدد كبير منهم".
وأشارت مصادر أمنيّة لـ"النشرة"، إلى أنّ "سبب الهروب يعود إلى توزيع السّجناء من النبطية، بسبب الغرات الإسرائيليّة والقصف قرب سجون المنطقة".
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