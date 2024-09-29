أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "استهداف العدو الإسرائيلي لبلدة جب جنين بعد ظهر اليوم، أدّى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين بجروح، أحدهما استدعت حالته إدخاله إلى العناية المركزة"، مشيرًا إلى "سقوط شهيد وجرح شخصَين، في اعتداء على يحمر".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 3 شهداء وجريحان باستهداف بلدة جب جنين وشهيد ومصابان باستهداف يحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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