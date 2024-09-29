موسكو تعلن خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، خسائر بشرية وأخرى في المعدات قالت إن الجيش الأوكراني تكبدها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوردت الوزارة، في بيان، القضاء على نحو 1965 عسكريا أوكرانيا خلال عمليات للقوات الروسية.

وقال البيان إن "وحدات من تجمع قوات الشمال نجحت في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 وتكبيدهم خسائر تقدر بنحو 70 عسكريا"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن وحدات من "تجمع قوات الغرب" نجحت في السيطرة على بلدة "ماكييفكا" وتكبيد أوكرانيا خسائر تصل إلى 450 عسكريا.

وقال البيان إن وحدات من "تجمع قوات الجنوب" تمكنت من "تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بنحو 610 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية.

وأشار الوزارة إلى أن وحدات من "تجمع قوات المركز" كبدت أوكرانيا خسائر بلغت نحو 620 عسكريا، موضحة أن وحدات من "تجمع قوات الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة. كما تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريا.

وأكد البيان أن وحدات من "تجمع قوات دنيبر" قضت على نحو 80 عسكريا أوكرانيا.