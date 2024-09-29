الرئيس الإيراني: إذا لم يوقف المجتمع الدولي إسرائيل فسنرد الرد المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لسي إن إن، إنه إذا لم يوقف المجتمع الدولي إسرائيل وواصل السماح لها بفعل ما تريد، فإن إيران سترد الرد المناسب.

كان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قال إنه لا شك في أن حزب الله اليوم ليس نفس الحزب الذي كنا نعرفه قبل أسبوع واحد فقط.

وأضاف كيربي، أنه تم تقريبا القضاء على هيكل قيادة حزب الله ودمرت إسرائيل آلاف الصواريخ والمسيرات في الأيام الماضية، موضحا أنه ليس من الواضح كيف سيتصرف حزب الله لتحديد شكل هيكل قيادته ولكن نتوقع أن يتم تعيين بديل لنصر الله.

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أننا لا نملك حاليا صورة واضحة عن حجم قدرات حزب الله ولكن لا يمكن الاستهانة به.