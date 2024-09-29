شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الرئيس وجه رسائل كاشفة وطمأنة بشأن سياسات مصر المتزنة والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن الرسائل التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب فى حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة أوضحت سياسات الدولة المصرية الخارجية وطمئنت المصريين على بلادهم بقوله : أحنا بخير والأمور بفضل الله مستقرة ومن أحسن إلى أحسن طول ما احنا فى مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين وأيادينا فى أيد بعض.. وندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا والمنطقة دون التورط فى أمور يمكن أن تؤثر على الأمن والاستقرار فى المنطقة".

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الرئيس فى رسائله كان بها مكاشفة وحرص على أن يوضح طبيعة التحديات على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية منذ ما يقرب من عام وأن قناة السويس خسرت ما يعادل 6 مليارات دولار نتيحة الأحداث الجارية، منوها بأن استمرار هذه الاوضاع سيؤدى إلى عواقب خطيرة فى الإقليم والعالم، قائلا: هناك أهمية كبيرة لحديث الرئيس عن ضرورة تمسكنا فى مصر بثوابتنا وأن نحقق توازن فى السياسة المصرية ودعا الرئيس الشعب المصرى إلى أن يكون يد واحدة".

وتابع الشهابي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتاد منذ توليه المسئولية توجيه مثل هذه الرسائل الواضحة، مضيفا أن الرئيس لم ينسى تهنئة الخريجين والذين قدموا جهد وأداء متميز ودورهم الفترة المقبلة للمشاركة في حماية مصر وحفظ أمنها.