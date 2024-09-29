الجيش: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية من الأردن

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي، أن "بتاريخ 29/ 9/ 2024، وصلت إلى مطار بيروت الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من الاردن، جرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش".

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