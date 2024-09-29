وزير الخارجية البريطاني: تحدثت مع نظيري الفرنسي بشأن الوضع في لبنان واتفقنا على ضرورة وقف إراقة الدماء

اشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الى انني "تحدثت مع نظيري الفرنسي بشأن الوضع في لبنان واتفقنا على ضرورة وقف إراقة الدماء"، لافتا الى أننا " اتفقنا على ضرورة تمكين الدعم الإنساني وإنجاز حل دبلوماسي ينهي الصراع".

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