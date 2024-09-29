شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: موقف الرئيس الداعم للبنان يعكس وعي مصر الكامل بخطورة الموقف الحالي والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة إلى لبنان لمواجهة آثار العدوان الذي تمارسه إسرائيل على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا بأن مصر دائمًا تظل الشقيقة الكبرى للدول العربية والداعمة لكافة الشعوب في المنطقة.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات صحفية أن موقف الرئيس السيسي الحازم والداعم للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي يعكس وعي مصر الكامل بخطورة الموقف الحالي، ليس فقط على لبنان، بل على المنطقة ككل، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس بإرسال مساعدات طبية وإغاثية فورية للبنان يعبر عن التزام مصر الإنساني والدائم تجاه الشعب اللبناني، وهو ما يؤكد أن مصر لا تتوانى عن تقديم العون والمساندة للأشقاء العرب في الأوقات الصعبة.

وطالب النائب أحمد عاشور المجتمع الدولي بالخروج عن صمته واتخاذ موقف إنساني وأخلاقي للضغط على آلة القتل الإسرائيلية التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة جيش الاحتلال في القطاع والضفة وجنوب لبنان، داعيًا الدول العربية وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ مواقف حاسمة إزاء ذلك التصعيد والضغط على القوى الدولية لإنهاء هذه الحرب.

مطالبا مجلس الأمن وكافة المنظمات الحقوقية الإنسانية باتخاذ موقف موحد وقرار ملزم وعاجل يفرِض على إسرائيل وقف عدوانها على لبنان وغزة لما تقوم به من خروقات وأعمال غير آدمية وإنسانية مستمرة تخالف القانون الدولي، والأديان السماوية وكافة الاعراف والمواثيق الدولية.