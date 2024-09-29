الخارجية الأميركية: بلينكن ناقش في اتصال مع نظيره الفرنسي أهمية جهود تجنب تصعيد الصراع في لبنان

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية انتوني بلينكن ناقش في اتصال مع وزير الخارجية الفرنسي أهمية جهود تجنب تصعيد الصراع في لبنان"، لافتة الى أنهما " ناقشا دفع العملية السياسية في لبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701".

ولفتت الى أنهما "بحثا جهود حل الصراع في غزة عبر اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن".