اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية انتوني بلينكن ناقش في اتصال مع وزير الخارجية الفرنسي أهمية جهود تجنب تصعيد الصراع في لبنان"، لافتة الى أنهما " ناقشا دفع العملية السياسية في لبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701".
ولفتت الى أنهما "بحثا جهود حل الصراع في غزة عبر اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: بلينكن ناقش في اتصال مع نظيره الفرنسي أهمية جهود تجنب تصعيد الصراع في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.