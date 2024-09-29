"أنصار الله": ندين العدوان الصهيوني على منشآت مدنية في الحديدة والشعب اليمني لن يتخلى عن غزة ولبنان

أشار النّاطق الرّسمي لحركة "أنصار الله" اليمنيّة، محمد عبدالسلام، إلى أنّ "عدوانًا إسرائيليًّا جديدًا على منشآت مدنيّة في الحديدة، في محاولة لكسر قرار اليمن بمساندة غزة".
وأكّد في تصريح، أنّ "العدوان الصّهيوني المدعوم أميركيًّا مدان ومستنكَر ومرفوض، ولا يمكن أن يؤثّر على إرادة الشعب اليمني، وهي إرادة أقوى من هذه الغطرسة الإسرائيليّة الأميركيّة ضدّ شعوب المنطقة. كما أنّ هذا العدوان الإسرائيلي على اليمن، يكرّس الدّور اليمني المبدئي تجاه فلسطين وغزة، وما يؤكّد عليه الشّعب اليمني في مظاهراته المليونيّة الأسبوعيّة، أنّه لن يتخلّى عن غزة ولبنان".
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