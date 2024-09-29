نتانياهو: نعيش حربًا في 7 جبهات وحطمنا "حماس" في غزة وضربنا "حزب الله" والحوثيين

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "اسرائيل ضربت الحوثيين والجميع يرى الأهداف والثمن الذي يتكبده كل من يهاجم إسرائيل".

واشار في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير جدعون ساعر، الى أن "تغيير موازين القوى يجلب تحالفات جديدة لإسرائيل لأنها تنتصر.. وحدة الصف ضرورية للقضاء على حماس"، لافتا الى أن "عودة جدعون ساعر إلى الحكومة خطوة لتوحيد صفوفنا.. سيساهم ساعر في إدارة الحرب.. نحن نعيش حربا في 7 جبهات .. حطمنا حماس في غزة وضربنا حزب الله والحوثيين".

واضاف، "كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم".

بدوره، قال ساعر "نخوض حربا شرسة.. أيام صعبة تنتظرنا.. المخاطر لم تنته بعد".