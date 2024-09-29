"حزب الله": قصفنا موقع السماقة بقذائف مدفعية وقاعدة زوفولون العسكرية بصليات صاروخية

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم الأحد، موقع السماقة بقذائف المدفعيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرةً".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قصفوا أيضًا قاعدة زوفولون العسكريّة، بصليات صاروخيّة".