خبر تشييع حسن نصرالله غدًا الإثنين غير صحيح والموعد لم يحدَّد بعد

أفادت قناة الـ"LBCI"، بأنّ الخبر المتداول عن تشييع الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله يوم غد الإثنين 30 أيلول 2024، غير صحيح، وأنّ موعد التّشييع لم يحدَّد بعد حتّى اللّحظة.

وكان قد انتشرت شائعة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، تفيد بأنّ مراسيم تشييع السيّد نصرالله ستكون غدًا الإثنين.