خبر تشييع حسن نصرالله غدًا الإثنين غير صحيح والموعد لم يحدَّد بعد

أفادت قناة الـ"LBCI"، بأنّ الخبر المتداول عن تشييع الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله يوم غد الإثنين 30 أيلول 2024، غير صحيح، وأنّ موعد التّشييع لم يحدَّد بعد حتّى اللّحظة.
وكان قد انتشرت شائعة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، تفيد بأنّ مراسيم تشييع السيّد نصرالله ستكون غدًا الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر خبر تشييع حسن نصرالله غدًا الإثنين غير صحيح والموعد لم يحدَّد بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.