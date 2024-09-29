قوى الأمن: توقيف 46 سجينًا من أصل 48 فرّوا من سجن جزين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "ظهر اليوم 2024-09-29، أقدم نحو 48 سجينًا من أصل مجموع نزلاء سجن ​جزين​ البالغ عددهم 133، على إحداث عمليّات شغب، عمدوا خلالها إلى تكسير وخلع أبواب السّجن محاولين الفرار، حيث حصل تبادل إطلاق نار مع أحد العناصر، بعد أن استولوا على بعض المسدّسات الأميريّة وفرُّوا إلى جهات مجهولة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، قام آمر وعناصر السّجن وعناصر من مختلف قطعات قوى الأمن الدّاخلي، تؤازرهم قوّة من الجيش اللبناني وجهاز أمن الدّولة، يساعدهم بعض أهالي المنطقة، بملاحقتهم وتكثيف البحث عنهم، حيث تمكّنوا من توقيف 46 سجينًا منهم، واستعادة جزء من السّلاح الّذي كانوا قد استولوا عليه؛ فيما البحث جارٍ عن الفارَّين الباقيين بغية توقيفهما"، مشيرةً إلى أنّ "التّحقيق جار بإشراف القضاء المختص".