شكرا لقرائتكم خبر عن 148 قتيلًا.. تدمير أجزاء كبيرة في نيبال بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات نيبال

الانهيارات الأرضية في نيبال

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الرياح الموسمية في نيبال، إلى 148 شخصًا.وجاء هذا بعد أن انتشلت فرق البحث والإنقاذ العديد من الجثث من الحافلات التي دفنتها الانهيارات الأرضية، ولا يزال هناك ما لا يقل عن 55 شخصًا في عداد المفقودين.وتسببت الأمطار المدمرة، في تدمير أجزاء كبيرة من نيبال، ولا سيما في المناطق الشرقية والوسطى.وأصيب 101 شخص في مناطق مختلفة منذ يوم الجمعة الماضي، فيما لا يزال البحث عن المفقودين مستمرًا، بينما تنقل الأسر المتضررة إلى أماكن آمنة.وقد يستغرق الأمر يومين أو بضعة أيام أخرى، فيما أفاد مسؤولون بأنه منذ أواخر يوم السبت الماضي، انتشلت فرق البحث والإنقاذ ما لا يقل عن 35 جثة من الحافلات التي دفنتها الانهيارات الأرضية على مشارف كاتمندو.ونقل نحو 3661 شخصًا من المناطق المتضررة إلى أماكن آمنة، فيما استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بصورة جزئية، ولا تزال العديد من الطرق الرئيسية التي تربط كاتمندو ببقية البلاد، معطلة بسبب الانهيارات الأرضية، كما انقطعت الكهرباء وخدمات الإنترنت في بعض المناطق.وقررت الحكومة إغلاق جميع المدارس بأنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، وتعليق جميع الامتحانات القائمة، اعتبارًا من اليوم الأحد، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا.وتتوقع السلطات هطول المزيد من الأمطار في أجزاء معزولة من البلاد، حتى وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.