توجيهات عاجلة لمحافظ الإسكندرية بشأن شارع توت عنخ آمون -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة الحركة المرورية بموقف ١٥ مايو بشارع توت عنخ آمون بمنطقة سموحة بحي شرق.

وأشار إلى إعادة تخطيط المنطقة ووضع حلول مرورية عاجلة لتسهيل الحركة المرورية بها، وإزالة إشغالات الطرق المعيقة لحركة المرور .

ووجه المحافظ بضرورة زيادة عدد أتوبيسات النقل العام المارة بالشارع لتخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وواصل خالد جولته بتفقد الحديقة أمام محطة قطار سيدي جابر ، مشدداً على رفع كفاءة الحديقة لتكون متنفس طبيعي للمواطنين .

وطالب الجهات المعنية بتقديم الرسومات التوضيحية المقترحة لتطوير الحركة المرورية بشارع توت عنخ آمون أمام محطة قطار سيدي جابر وكيفية استغلال الحديقة.

وكلف المحافظ، رئيس حي شرق بإزالة كافة إشغالات الطرق وتعديات المقاهي والأكشاك المخالفة وفصل جميع وصلات سرقة التيار الكهربائي بشارع الريادة بمنطقة سموحة بالإضافة لتحرير غرامات فورية للمخالفين.