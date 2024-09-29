دون تحديد موعد.. رويترز: بايدن يقول إنه سيتحدث إلى نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يجب تجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وأشارت وكالة "رويترز" البريطانية، إلى أن بايدن يقول إنه سيتحدث إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون أن يحدد موعدا.

وذكرت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعملية برية محددة في لبنان وسط ضغوط أمريكية غير مسبوقة لمنع هذه الخطوة.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، إن أمريكا ستعزز قدرات الدفاع الجوي في الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.

وأشار البنتاجون، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وضع المزيد من القوات على درجة عالية من الاستعداد للانتشار.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس السبت، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصالين الجمعة مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت حول الأحداث في لبنان.

وأوضح البنتاجون أن أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي عزم واشنطن على منع إيران وشركائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع.

وأشار البنتاجون إلى أن أوستن أعرب عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات المدعومة من إيران، كما أكد التزام واشنطن بحماية القوات والمنشآت الأمريكية في المنطقة والدفاع عن إسرائيل.