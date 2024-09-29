"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفًا حيويًا في "إيلات" وهدفَين منفصلَين في أراضينا المحتلة

أعلنت "​المقاومة الإسلامية في العراق​"، في بيان، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا فجر اليوم الأحد 2024-9-29، بواسطة سرب من الطّائرات المسيّرة، هدفَين منفصلَين في أراضينا المحتلّة"، مؤكّدةً "استمرار العمليّات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأشارت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة في العراق هاجموا اليوم أيضًا، هدفًا حيويًّا في ام الرشراش "إيلات" في أراضينا المحتلّة، بواسطة الطّيران المسيّر".