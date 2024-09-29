قوى الأمن أوقفت مطلقَي رسالة مفبركة لإخلاء مبنى في طريق الجديدة: نحذّر من فبركة هكذا رسائل

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-9-29 نحو السّاعة 16:00، وردت رسالة نصيّة إلى هاتف أحد المواطنين في محلّة ​طريق الجديدة​- شارع الأوزاعي قرب دار الأيتام الإسلاميّة، على بعد نحو 40 مترًا من تقاطع البربير، مفادها ضرورة إخلاء المبنى من القاطنين به حفاظًا على سلامتهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، تمّ تحويل السّير في الشّارع، وتمّت عمليّة إخلاء المبنى من قبل سكّانه، وأُعطيت الأوامر ل​شعبة المعلومات​ المباشرة بإجراءاتها للتّحقّق من مصدر الرّسالة المشبوهة"، مشيرةً إلى أنّ "بنتيجة المتابعة الفنّيّة والاستعلاميّة، تبيّن أنّ المتورّطين فى إرسال الرّسالة المذكورة إلى المواطن فى محلّة طريق الجديدة هما كلّ من: "ج . ط." (مواليد عام 1998، لبناني) و"م. ح." (مواليد 1998، لبناني)، حيث تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تحديد مكانهما وتوقيفهما".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا أنّهما قاما بإرسال الرّسالة المشبوهة عبر تطبيق "VGSMS"، على سبيل المزاح، كونه تربطهما علاقة صداقة بأحد سكان المبنى"، مبيّنةً أنّه "أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً لإشارة القضاء المختص".

وحذّرت المديريّة العامّة من "الإقدام على فبركة هكذا رسائل أو أي معلومات تثير الذّعر والهلع بين المواطنين، خاصّةً في ظلّ الظّروف الّتي تمرّ بها البلاد، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونيّة المشدّدة، بمن يثبت تورّطه بهذه القضايا".