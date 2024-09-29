ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "غارات جوّيّة شنّتها الطّائرات الحربيّة والمسيّرة الإسرائيليّة، استهدفت بلدات: حانين، برعشيت، صديقين، حاروف، الدوير، كوثرية السياد، طيردبا؛ ومحيط مفرق العباسية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على حانين وبرعشيت وصديقين وحاروف والدوير وطيردبا ومحيط مفرق العباسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.