شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بحدوث اضطرابات في مطار تايوان الدولي خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشركة المشغلة لمطار تايوان الدولي في البلاد، اليوم الأحد، إن المطار قد يشهد اضطرابات في الرحلات الجوية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن هذا بسبب إعصار "كراثون"، والعروض الجوية العسكرية والتدريبات الخاصة بالاحتفال باليوم الوطني لجمهورية الصين. مطار تايوان الدولي وأشارت الشركة إلى إنشاء مركز الاستجابة للطوارئ بعد إصدار تحذير بحري بشأن إعصار "كراثون" صباح اليوم الأحد.

وحثت الركاب على البقاء في حالة تأهب، تحسبًا لحدوث اضطرابات بسبب هبوب العاصفة خلال الأيام المقبلة.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تخضع جداول الرحلات الجوية لتغييرات خلال الفترات التي تجري فيها القوات الجوية التدريباتن التي تقيم العرض الجوي النهائي لليوم الوطني لجمهورية الصين، والذي يحل في العاشر من أكتوبر المقبل.