كشف مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، عن أنّ "غارات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدات قضاء صور، أدّت إلى استشهاد 16 شخصًا وإصابة 115 بجروح، وفق التّالي:
- صور وضواحيها (البرج الشمالي، العباسية، البازورية، طيردبا، صور): 15 شهيدًا و97 جريحًا.
- قانا: شهيد و18 جريحًا".
وأشار المركز إلى أنّ "الغارات أحدثت أضرارًا جسيمةً في مستشفى قانا الحكومي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 16 شهيدًا و115 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية على بلدات قضاء صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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