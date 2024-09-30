أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنّ "السعودية تتابع بقلق بالغ، تطوّرات الأحداث الجارية في الجمهوريّة اللّبنانيّة الشقيقة، وتؤكّد ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليميّة، كما تؤكّد في هذا الصّدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشّقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث؛ وضرورة الحدّ من تبعاتها الإنسانيّة".
ودعت في بيان، المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤوليّاته تجاه حماية الأمن والسّلم الإقليمي، لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها"، مشيرًا إلى أنّ "انطلاقًا من موقف السّعوديّة الدّاعم للأشقاء في لبنان، فقد صدرت توجيهات قيادة السّعوديّة بتقديم مساعدات طبيّة وإغاثيّة للشّعب اللّبناني الشّقيق، لمساندته في مواجهة هذه الظّروف الحرجة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية أكدت ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته: التوجيه بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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