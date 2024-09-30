أفادت معلومات قناة الـ"OTV"، بأنّ "رئيس "التيّار الوطني" الحرّ النّائب جبران باسيل تلقّى اتصالًا من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النّائب تيمور جنبلاط، واتصل برئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية".

كانت هذه تفاصيل خبر "OTV": جبران باسيل اتصل بسليمان فرنجية وتلقى اتصالا من تيمور جنبلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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