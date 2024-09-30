نقلت صحيفة "فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة، تأكيدها أنه "حزب الله لم يستوعب بعد حجم خسائره وسط انهيار أنظمة اتصالاته والضربات الجوية". وأكد مصدر مطلع للصحيفة أن "حزب الله بحاجة إلى البدء في صياغة رده على مقتل أمين عامخ حسن نصر الله"، مشددا على أن "رد حزب الله على مقتل حسن نصر الله سيكون أكثر شراسة من أي شيء فعله حتى الآن".

كانت هذه تفاصيل خبر فايننشال تايمز عن مصدر مطلع: رد حزب الله على مقتل نصرالله سيكون أكثر شراسة من أي شيء فعله حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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