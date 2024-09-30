بلومبرغ عن مصدر مطلع: انتقال آلاف المقاتلين من العراق إلى سوريا خلال شهرين يشير إلى أن طهران تعزز قدراتها

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولين في أميركا والشرق الأوسط، أنه "من غير المرجح أن يؤدي اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لإشعال حرب مباشرة مع إيران"، مشيرة الى أن "طهران ستركز على إعادة بناء حزب الله والحفاظ على شبكتها من الوكلاء".

كما نقلت عن مصدر مطلع، أن "حزب الله وإيران ضعفا ولم يعد أمامهما سوى خيارات قليلة ومن غير المرجح أن يصعدا الصراع"، لافتة الى أن "انتقال آلاف المقاتلين من العراق إلى سوريا خلال شهرين يشير إلى أن طهران تعزز قدراتها".

وذكرت نقلا عن المصدر، أن "حزب الله بنى شبكة أنفاق على الحدود السورية اللبنانية وبعض قادته فروا إلى سوريا".

ونقلت بلومبرغ عن عقيد متقاعد بالاستخبارات الإسرائيلية، أن "الضربة التي تعرضت لها بيروت واغتيال نصر الله ليست ضربة قاضية".