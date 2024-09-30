عبود: هناك نقص كبير بالفرش والأدوية و"كاريتاس" خصصت الرقم الساخن 1633 لمساعدة كل محتاج

لفت رئيس رابطة "كاريتاس لبنان" الأب ميشال عبود، إلى أنّ "من يرغب في تعلّم كيفيّة مواجهة الأزمات، عليه أن يأتي إلى لبنان"، مؤكّدًا أنّه "حان الوقت للعيش بسلام".

وأشار، في حديث إذاعي، إلى أنّ "الاستجابة لنداءات المساعدات من الخارج لم تكن كما هو متوقّع"، مركّزًا على أنّ "هناك نقصًا كبيرًا في الفرش والأدوية، وكلّ ما توفّر من موارد تمّ تقديمه". وأوضح أنّ "التّنسيق مع وزارة الصّحة العامّة يجري بشكل كامل، مع تواصل دائم مع الوزارات المعنيّة، وأنّ هناك رغبةً بالتّعاون من جميع الجهات"، مبيّنًا أنّ "كاريتاس خصّصت الرّقم الساخن 1633 لتقديم المساعدة لكلّ محتاج".