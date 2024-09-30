ارتفاع حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على عين الدلب أمس إلى 45 شهيدًا و70 جريحًا

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، "تحديث حصيلة اعتداء العدو الإسرائيلي أمس على عين الدلب شرق صيدا، حيث ارتفع عدد الشّهداء إلى 45 والجرحى إلى 70".

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