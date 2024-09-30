بعد أن تبلّغ النائب سيمون ابي رميا من قائمقام جبيل السيدة ناتالي مرعي الخوري ان عدداً كبيراً من النازحين ينامون على الارض في مراكز الإيواء بسبب النقص في الفرش، قام النائب ابي رميا بالتعاون مع جمعية الطاقات الشبابية YED ومؤسسة إرسالية سيدة الرجاء، بتأمين العدد المطلوب من الفُرش للنازحين في روضة جبيل ومتوسطة الفيدار ومتوسطة حصارات ومعهد إده ومتوسطة جبيل الثانية وثانوية جبيل وثانوية عمشيت. وجرى اليوم تسليم هذه الفُرش للدفاع المدني ليقوم بتوزيعها على النازحين وفق الحاجات في هذه المراكز.

كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا سلم العدد المطلوب من الفُرش للنازحين في بعض مدارس جبيل بالتعاون مع الجمعيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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