افاد متحدث قضائي تونسي وكالة فرانس، بأن "12 مهاجرا تونسيا قُتلوا واٌنقذ 29 آخرون اثر غرق مركب يقلهم قبالة جزيرة جربة في جنوب شرق تونس". واوضح المتحدث باسم محكمة مدنين فتحي البكوش، أنه "تم انتشال 12 جثة وانقاذ 29 آخرين بعدما غرق مركب يقلهم صباح اليوم (الاثنين) قبالة منطقة حومة السوق بجربة"، مشيرا الى أن الضحايا هم "خمسة رجال وثلاثة رضع وأربع نساء".

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 مهاجرا تونسيا وانقاذ 29 آخرين إثر غرق مركب قبالة سواحل جربة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.