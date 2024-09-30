بحضور وزير التعليم.. تفاصيل قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قدم المجلس التهنئة للدكتور شريف صالح لتعيينه رئيسًا لجامعة بورسعيد متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد، كما قدم المجلس الشكر للدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد السابق، والدكتورة راوية رزق القائم بأعمال رئيس الجامعة السابق على جهودهما المتميزة التي بذلاها خلال الفترة الماضية، مُتمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، وقدم المجلس التهنئة للدكتور محفوظ عبدالستار القائم بأعمال رئيس جامعة الغردقة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور ضرورة تنفيذ الجامعات خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية) ودعم الطلاب أصحاب المواهب، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تعُد من أهم أُسس المنظومة التعليمية، التي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتوثيقها بين الطلاب، ومن أهم السُبل لاندماج الطلاب في المجتمع.

ووجه الوزير باستمرار الدور الفاعل للجامعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) من خلال خطط تنفيذية وبرامج زمنية ومؤشرات أداء.

وأكد الوزير أهمية استمرار الجامعات في دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لهم.

ووجه الوزير بتكثيف تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب حول التحديات المختلفة، وتعزيز الانتماء لديهم، وتكثيف الحملات التوعوية للطلاب؛ لمُواجهة المفاهيم والأفكار التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

كما وجه الوزير بتكثيف تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ لكي يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.

ووجه الوزير أيضًا بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما وجه الوزير باستمرار اهتمام الجامعات بالمشاركة المُجتمعية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" من خلال إطلاق القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، وتنظيم الندوات التثقيفية والفعاليات، والأنشطة المختلفة، والعمل على بناء القدرات، وبذل مزيد من الجهود في كافة المجالات الصحية، والبيئية، والبيطرية، والاجتماعية.

وأكد الوزير أهمية زيادة جهود الجامعات في ملف محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقدم الوزير الشكر لرؤساء الجامعات ونوابهم؛ لدورهم الفاعل في تيسير إجراءات التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية بالمراحل المختلفة، من خلال فتح معامل الحاسب الآلي أمام الطلاب، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم أثناء اختيار رغباتهم، فضلًا عن المتابعة الدورية لأداء الطلاب لاختبارات القدرات بمختلف الكليات.

وأشاد الوزير بظهور عدد كبير من العلماء المصريين في قائمة جامعة ستانفورد لأعلى 2% من العلماء الأكثر استشهادًا على مستوى العالم، وذلك في مختلف التخصصات، مُقدمًا التهنئة لهم لتفوقهم ونبوغهم العلمي. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

واستعرض محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود وزارة التربية والتعليم في مواجهة كثافة الفصول الدراسية، والتغلب على مشكلة عجز المدرسين بالمدارس، وأشار الوزير إلى ارتفاع نسب حضور الطلاب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا تحقيق الانضباط بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر سبتمبر، وجاء في مُقدمتها تشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية 2024 (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة)، بحضور لفيف من السادة الوزراء ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة، وذلك بالمتحف المصري الكبير.

وأشار التقرير إلى افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي مقر جامعة باديا بمدينة السادس من أكتوبر.

و أوضح التقرير اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي ؛ لاستعراض مخطط تطوير مستشفيات جامعة القاهرة "قصر العيني"، ويتضمن المشروع زيادة المساحة الفعلية بعد التطوير إلى نحو 280 ألف متر مربع، مع استهداف زيادة عدد المرضى المعالجين سنويًا، والذي يبلغ حاليًا أكثر من 2 مليون مريض، كما تمت الإشارة إلى وجود مشروع طموح لتطوير مستشفيات جامعة "عين شمس".

وشارك الدكتور أيمن عاشور في مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024" بباريس، لاستعرض التجربة الرائدة لبنك المعرفة المصري التي ساهمت في إتاحة الوصول المجاني إلى الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين والباحثين، بالإضافة إلى زيارة أكبر مركز عالمي للشركات الناشئة بفرنسا (Station F)؛ لتعزيز منظومة الابتكار وتسهيل نمو الشركات الناشئة في مصر، فضلًا عن عقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة Open Classrooms للتعلم الإلكتروني؛ لبحث سُبل الاستفادة من خبرات المؤسسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتسويق والمُقررات الإلكترونية.

وشهد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم الافتتاح الرسمي لمقر الجامعة الألمانية الدولية "GIU" بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم توقيع بروتوكولًا للتعاون المُشترك بين الدولتين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتطور التكنولوجي.

كما شهد الدكتور أيمن عاشور توقيع عقود مع عدد من جهات التأهيل والتصنيف البريطانية، وتشمل الكلية الملكية البريطانية للجراحين، وجمعية المحاسبين القانونيين، والمعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية، لفتح مقرات لها في مصر؛ بهدف توفير برامج تدريبية مُعتمدة لتوفير المهارات اللازمة لخريجي الجامعات المصرية، وتطوير مناهج الجامعات المصرية، فضلًا عن التعاون في تدريب مُحاضرين مُعتمدين، وتوفير الاستشارات للجامعات المصرية في مجال تطوير المناهج وتنفيذ عدة برامج مشتركة في التعليم المستمر والدراسات العليا مع الجامعات المصرية.

وافتتح عاشور ورشة عمل لإطلاق الدفعة الثانية لبرنامج رواد وعلماء مصر، كما شهد الوزير حفل استقبال الدفعات الجديدة بعدد من برامج المنح المُقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم الاحتفال بخريجي برنامج "رواد وعلماء" وبرنامج مراكز التميز للزراعة والمياه وبرنامج المنح المُنبثق من مبادرة مصر - الولايات المتحدة الأمريكية وبرنامج المنح الجامعية.

وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة أسترازينكا مصر للصناعات الدوائية؛ لدعم وتطوير قدرات أطباء وصيادلة الأورام بالجامعات المصرية، وتطوير أساليب التواصل والتشخيص فيما بينهم، وكذلك ضمان تطبيق البرتوكولات العلاجية وفق التوصيات العالمية بعلاج الأورام، ونشرها بين الأطباء والصيادلة، وذلك من خلال التعاون بين الجانبين لعقد النسخة الثانية من البرنامج العلمي التنافسي Oncolympics الذي يُقام بمشاركة العديد من أقسام الأورام بالمستشفيات الجامعية.

ووقع الوزير بروتوكولًا للتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة بنك مصر؛ بهدف قيام بنك مصر بدعم خمسة مستشفيات جامعية: (مستشفى بنها الجامعي، والزقازيق الجامعي، ومستشفيات جامعات المنصورة، وأسيوط، والمنوفية)؛ لتوفير احتياجات المستشفيات الجامعية الخمس من الأجهزة الطبية، بما يُسهم في تطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين.

وشَهد عاشور مراسم توقيع مُذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية؛ بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مُبادرة "100 حلم للمستقبل .. التعليم بالعاصمة الإدارية".

كما استقبل الوزير وفدًا من مؤسسة التايمز البريطانية لبحث تصنيفات الجامعات المصرية، وعقد الوزير اجتماعًا مع وفد منظمة العمل الدولية لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي إطار متابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد (2024/2025)، تفقد الدكتور أيمن عاشور جامعة حلوان الحكومية وجامعة حلوان الأهلية، في اليوم الأول للدراسة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالحرم الجامعي منذ اليوم الأول للدراسة.

وأشار التقرير إلى عقد العديد اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسئولين الأجانب؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.

وشهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة السويس وجامعة العريش؛ للتعاون في تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتطوير قدرات أعضاء هيئه التدريس، وتقييم جودة البرامج وتطويرها، وتشجيع تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين للقيام بالتدريس والبحث العلمي، والتعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والتعاون في المجالات الأخرى التي تُعزز البحث العلمي ومجال التعليم والتدريب للطلاب في المجالات المختلفة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن شروط الحصول على درجة الماجستير في كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء الدراسة لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم جامعة مدينة السادات بداية من العام الدراسي 2024/2025.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة لمرحلة البكالوريوس بكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة سوهاج بداية من العام الدراسي 2024/2025.