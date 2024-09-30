الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة طبية في قرية كفر الحلواصي بالمنوفية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الاثنين، قافلة تنموية بقرية كفر الحلواصي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وضمت 4 تخصصات طبية( باطنة- جلدية - أطفال- عظام)، إذ وُقع الكشف الطبي وتقديم الأدوية بالمجان على أهل القرية؛ كما شملت القافلة توزيع سلات غذائية لعدد 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بجانب تقديم أنشطة دعم نفسي اجتماعي للأطفال.

وجاء ذلك ضمن حملة "إيد واحدة" والتى تأتي بالتعاون بين الهلال الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة.

من جانبه أوضح محمد موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، أن القافلة نُسقت مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، وأثنى "موسى" على دور مجلس مدينة أشمون ووحدة محلية دروة وكذا عمدة القرية ومجلس إدارة مركز شباب كفر صراوة لما قدماه من دعم لإنجاح القافلة.

وقال المهندس أسامة مدكور الأمين العام للجمعية،: إن القافلة تتضمنّ توقيع الكشف الطبي والعلاج بالمجان في كافة التخصصات فضلا عن تقديم أدوية طبية وشنط حماية شخصية وكراتين مواد غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء القرية.

ومن جانبه أشاد خالد النمر رئيس مدينة أشمون، بمجهودات جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية وما تقدمه لخدمة أبناء أشمون ودورهم الرائد فى العمل الخيرى وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.