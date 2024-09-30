"هآرتس": واشنطن حذرت إيران من أنها إذا هاجمت إسرائيل بشكل مباشر فإن رد إسرائيل سيكون أوسع

نقلت صحيفة "هآرتس" عن دبلوماسي غربي، أن "طهران تلقت رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في كبح جماح إسرائيل، وواشنطن حذرت إيران من أنها إذا هاجمت إسرائيل بشكل مباشر فإن رد إسرائيل سيكون أوسع".

كذلك نقلت الصحيفة أن "نتانياهو ليس مهتما بوقف إطلاق النار الآن ولم يلتزم فعليا بإعادة الرهائن أحياء".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي أن "دماء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ستكون أكثر عصفا بالكيان الصهيوني من نصر الله نفسه".

وردا على سؤال حول رد طهران على اغتيال نصر الله أجاب :"انتظروا".