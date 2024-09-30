توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في كلمة الى الشعب الإيراني، بالقول "لا يوجد مكان على وجه الأرض لا يمكننا الوصول إليه، ولو اهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب بالشرق الأوسط"، مضيفاً "إسرائيل تقف إلى جانبكم".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو في كلمة موجهة للشعب الإيراني: لا يوجد مكان على وجه الأرض لا يمكننا الوصول إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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