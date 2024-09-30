شكرا لقرائتكم خبر عن شنط مدرسية ومكتبات متنقلة.. جهود التحالف الوطنى لدعم الطلاب الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرته، لداعم طلبة المدارس بتقديم الدعم التعليمي وذلك من خلال توفير الدعم الأكاديمي والمعنوي اللازم لهم، ومساعدة الطلاب على تحقيق أفضل النتائج خلال فترة العام الدراسي، وترتكز أهداف التحالف في ذلك على تخفيف الأعباء المالية عنهم.

وشهدت محافظة بني سويف توزيع 3000 شنطة مدرسية من مؤسسة أبو هشيمة الخير على الطلاب الأولى بالرعاية ضمن حملة "ايد واحدة" تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأولى بالرعاية، وتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب غير القادرين.

وتم اختيار الطلاب المستفيدين من المبادرة بناءً على عملية بحث ميداني، مع إعطاء الأولوية للطلاب الأيتام وأبناء المرأة المعيلة وذوي الهمم، بالإضافة إلى أبناء الأسر من العمالة اليومية غير المنتظمة.

وفي السياق ذاته قامت مؤسسة مصر الخير بمواصلة فعالياتها في محافظة دمياط بالتعاون مع مؤسسة الرحمة، حيث حققت المبادرة نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها، وأطلقت مؤسسة مصر الخير مبادرة المكتبة المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع في مصر، وهذه المرة كانت في محافظة سوهاج، تهدف المكتبة المتنقلة إلى تقديم مجموعة من الأنشطة التعليمية والثقافية للأطفال، بما في ذلك المسرحيات والحكايات والقصص الممتعة التي تساعد الأطفال على اكتساب مهارات وأفكار وقيم مهمة لحياتهم اليومية، وتجوب المكتبة المتنقلة، التي تحمل اسم “مكتبة حكاياتها على أربع عجلات”، من الدلتا إلى الصعيد، حيث تقدم للأطفال أنشطة متنوعة تشمل الحكي، الألعاب التعليمية، الثقافية، والقراءة الحرة.

ويهدف المشروع إلى تشجيع الأطفال على القراءة من خلال الأنشطة البسيطة والمتنوعة التي تقدمها المكتبة، بالإضافة إلى توزيع هدايا تشجيعية للأطفال مثل قصص التلوين، سكتشات الرسم والألوان.

