شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يناقش الأطر التشريعية لتجريم مكافحة الزواج المبكر والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الزواج المبكر وزواج الأطفال، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، اجتماع خبراء تشاوري اليوم لمناقشة الأطر التشريعية المتعلقة بتجريم هذه الممارسات.

يأتي هذا الاجتماع ضمن برنامج التعاون المشترك بين الجهتين، ويهدف إلى تقديم مقترحات لتعديل القوانين ذات الصلة مثل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.



لقاء المجلس القومى لحقوق الانسان ببرنامج الأمم المتحدة للسكان