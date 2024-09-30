سلام: هذه مرحلة دعم للبنان والمساعدات الإنسانية والإغاثية في طريقها إلينا

لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ "هذه المرحلة هي مرحلة الدّعم للبنان، الصّمود دولةً وشعبًا في وجه المستجدّات الطّارئة على السّاحة اللّبنانيّة، لاجتياز هذه الظّروف القاسية والاستثنائيّة الذتي تعصف بالبلاد".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "من هذا المنطلق، أتقدّم بجزيل الشّكر للدّول العربيّة كافّة، الّتي تجاوبت وبسرعة قسوة إلى نجدة لبنان، بدايةً السعودية قيادةً وشعبًا على المساعدات الطّبيّة والإغاثيّة، ومن الإمارات على حزمة المساعدات الإغاثيّة العاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني".

وتقدّم سلام بالشّكر والامتنان إلى "الدّول والشّعوب العربيّة الشّقيقة كافّة، قطر والعراق والأردن ومصر والجزائر، على كلّ أشكال الدّعم الّتي تقدَّم لنا، في إطار دعم لبنان لاجتياز هذه الفترة العصيبة، والحفاظ عليه ضمن الحضن العربي"، مؤكّدًا "بناءً لتحرّكنا ولقاءاتنا سفراء الدّول العربيّة والإقليميّة العاملة في لبنان، أنّ المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة في طريقها إلينا، طالبةً إبقاء خطوط التّواصل مفتوحة للوقوف على المستجدّات على الصّعد كافّة".