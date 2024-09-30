الصحة: بلغ عدد الوافدين اللبنانيين إلى سوريا حتى اللحظة حوالي 52 ألف والسوريين العائدين حوالي 125 ألف

اشار مصدر في إدارة الهجرة والجوازات السورية لصحيفة "الوطن" السورية، الى انه بلغ عدد الوافدين اللبنانيين إلى سوريا حتى اللحظة حوالي 52 ألف والسوريين العائدين حوالي 125 ألف.

واوضح المصدر بانه دخل اليوم 3500 لبناني و16 ألف سوري عائد في إحصائية غير نهائية.