"النشرة": غارات على كفرحمام وعبا وتمنين وقصف على يحمر الشقيف وكفركلا ومجرى الليطاني

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "غارات جوّيّة شنّتها طائرات حربيّة ومسيّرة إسرائيليّة، استهدفت بلدات: كفرحمام، عبا، العاقبية، تمنين، وبين البيسارية والصرفند"، مشيرًا إلى أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف يحمر الشقيف، مجرى نهر الليطاني على أطراف بلدة ديرميماس، وبلدة كفركلا".

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