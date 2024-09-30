منظمة الصحة العالمية عن لبنان: لا تزال المنظومة الصحية متأثرة ومنهكة بسبب تصاعد العنف من جديد

اشارت منظمة الصحة العالمية في تقييم للوضع حول لبنان، الى انه لا تزال المنظومة الصحية متأثرة ومنهكة بسبب تصاعد العنف من جديد. ولفتت الى ان التقديرات تشير إلى 118466 حالة نزوح جديدة في الفترة من 23 إلى 27 ايلول.

وذكرت منظمة الصحة العالمية بان النزوح وسوء أوضاع المعيشة في الملاجئ من المرجح أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.