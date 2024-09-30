أمريكا: سنرسل آلاف الجنود إلى المنطقة لمساعدة إسرائيل



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها سترسل آلاف الجنود إلى المنطقة لمساعدة إسرائيل إذا كانت في حاجة إلى ذلك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن إسرائيل تنفذ حاليا عمليات محدودة تستهدف البنية التحتية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

كان مسؤول أمريكي رفيع قال لشبكة "إن بي سي"، إن العملية الإسرائيلية بلبنان قد تبدأ الليلة وتستمر أياما لا أسابيع ضمن نطاق محدود.

وأضاف المسؤول، أن إسرائيل بدأت بالفعل عمليات استطلاع ونشر مهندسين لتنفيذ مهام مثل اختراق الحواجز، موضحا أن إسرائيل نشرت 5 ألوية على الحدود لكن لا يتوقع أن تتحرك جميعها.

وتابع: "من المقرر أن تكون عملية إسرائيل محدودة النطاق والمدة وتستهدف مخازن أسلحة حزب الله"، مشيرا إلى أن واشنطن لديها قلق من احتمال توسع العملية والرئيس بايدن يدفع باتجاه وقف إطلاق النار.

وقالت شبكة سي إن إن، إن صور الأقمار الصناعية تظهر تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

كانت وسائل إعلام أجنبية نقلت عن مسؤولين أمريكيين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حاليا عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية.

وقال سكان محليون ومصدر أمني لرويترز، إن الجيش اللبناني شوهد ينسحب من عدة مواقع على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

ولم يؤكد متحدث باسم الجيش اللبناني أو ينفي التقارير.