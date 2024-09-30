"عزة" تطلب خلع زوجها: "شرب ابنه خمرة لحد ما فقد النطق"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

رفعت "عزة.ف"، 36 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطالب فيها بخلع زوجها مبررة طلبها: " شرب ابنه خمرة عشان يضحك صحابه".

تقول الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 1036 لسنة 2023، إنها تزوجت من "جمال.ع"، 41 سنة، سائق، زواج تقليدى، بعد ترشيحه من العائلة، ووجدته شاب مكافح و متعلم وقادر على فتح بيت الزوجية.

تقول الزوجة فى دعواها، لم أتخيل أن عشرة عمرى التي دامت 10 سنوات، أن يكون مدمن على المخدرات ،ولا يشغله في الحياة غير الحصول على المخدرات والجلوس بالمنزل فقط، ولذلك لم يتمكن من الإنفاق ابنه.



تكمل الزوجة حديثها: " حاولت أن أقنعه بالدخول لمصحة للعلاج من المخدرات؛ لكنه رفض وهرب وعاد المنزل بعد تهديد والده، ومن بعدها قاطع أهله نهائيا ورفض التواصل معهم.

تضيف الزوجة؛ في "قعدة كيف" انفرد زوجى واصدقائة بطفله الذي يبلغ من العمر 9 سنوات ومن اجل الضحك والهزار "شربه خمرة"، ما أصاب الطفل بسرعة في ضربات القلب، وفقدان النطق، وسقط مغشيا عليه إلى أن نقلته إلى المستشفى وتمكنوا من علاجه، لكن المفاجأة بالنسبة لي هي اختفاء زوجي لدرجة أنه لم يطمئن على ابنه ولو بمكالمة هاتفية.

"والده بحث عنه في كل مكان لكنه تهرب وأغلق هاتفه"، وظلت حالتنا على هذا الوضع عدة شهور، وتكفل والده بكل المصاريف ولم يجعلنى فى حاجة لشئ، إلى أن توفاه الله، ومن وقتها لم أجد حل نهائي غير محاكم الأسرة للحصول على نفقة طفلي.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بإمبابة، لرفع دعوى خلع للضرر منه، لاستحالة المعيشة معه، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.